Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арктический правовой центр начал работу в Архангельске

Общество
12 сентября, 18:41 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 12, сентября. /ТАСС

На базе центра также будет организован экспертный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /ТАСС/. Арктический правовой центр начал работу в Архангельске на базе Северного Арктического федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба САФУ.

"Специалисты примут участие в разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в Арктике. Предприниматели смогут обратиться в центр за консультацией и поддержкой в правовых вопросах, также будет создан экспертный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе", - говорится в сообщении.

Арктический правовой центр зарегистрирован как некоммерческая организация. В рамках работы планируется проведение дискуссий, круглых столов и консультаций. Кроме того, следить за деятельностью центра или обратиться к специалистам за помощью можно в онлайн-режиме.

Центр объединил уже более 20 экспертов, среди которых председатель совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Вылегжанин, советник губернатора Архангельской области по вопросам Арктики Лев Левит, государственный советник РФ третьего класса Юлия Зворыкина, директор Арктического центра стратегических исследований САФУ Константин Зайков. В качестве партнеров выступают рабочая группа по развитию Арктики и Северного морского пути при правительстве РФ, Госкомиссия по развитию Арктики, Ассоциация полярников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
2
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
3
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
4
США недовольны решением Анкары закупить у РФ систему С-400
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Партия "За жизнь" начинает сбор подписей за импичмент Порошенко по всей Украине
7
Рябков не видит перспектив возврата дипсобственности РФ в США без суда
Темы дня
Новости партнеров
Реклама