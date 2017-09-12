АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /ТАСС/. Арктический правовой центр начал работу в Архангельске на базе Северного Арктического федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба САФУ.

"Специалисты примут участие в разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в Арктике. Предприниматели смогут обратиться в центр за консультацией и поддержкой в правовых вопросах, также будет создан экспертный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе", - говорится в сообщении.

Арктический правовой центр зарегистрирован как некоммерческая организация. В рамках работы планируется проведение дискуссий, круглых столов и консультаций. Кроме того, следить за деятельностью центра или обратиться к специалистам за помощью можно в онлайн-режиме.

Центр объединил уже более 20 экспертов, среди которых председатель совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Вылегжанин, советник губернатора Архангельской области по вопросам Арктики Лев Левит, государственный советник РФ третьего класса Юлия Зворыкина, директор Арктического центра стратегических исследований САФУ Константин Зайков. В качестве партнеров выступают рабочая группа по развитию Арктики и Северного морского пути при правительстве РФ, Госкомиссия по развитию Арктики, Ассоциация полярников.