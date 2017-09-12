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Минприроды планирует обязать охотников сдавать экзамены

Общество
12 сентября, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

По словам представителя министерства Андрея Филатова, на такие меры департамент государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства подтолкнули сами охотники

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минприроды России планирует обязать граждан, впервые получающих охотничьи билеты, сдавать экзамен на знание минимальных правил проведения охоты. Об этом во вторник на заседании Общественного совета при Минприроды России сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Андрей Филатов.

"Департаментом разработан и подготовлен проект федерального закона, по которому предполагается внести изменения в закон об охоте, законодательно закрепив за гражданами, впервые претендующими на получение охотничьего билета, обязанность успешной проверки требований охотничьего минимума в форме тестирования", - сказал Филатов.

Чиновник отметил, что на такие меры департамент подтолкнули сами охотники: только в 2016 году зафиксировано более 60 несчастных случаев на охоте (31 со смертельным исходом и 21 с тяжкими последствиями).

На заседании Общественного совета законопроект получил единогласное одобрение, после этого последует согласование деталей с федеральными органами исполнительной власти.

В рамках законопроекта планируется экзаменовать не только граждан, впервые получающих охотничий билет, но и охотников со стажем. Однако для последних экзамен будет отложен на 10 лет с момента вступления закона в силу.

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Персоны
Филатов, Андрей Васильевич
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