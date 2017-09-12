Монахини в Карелии планируют установить памятник испанским детям войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Монахини Сяндемского Успенского женского монастыря в Карелии планируют установить памятник испанским детям войны, которые сражались в составе 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны. Об этом во вторник сообщила в пресс-центре петербургского ТАСС настоятельница монастыря игумения Варвара Иванова.

По ее словам, во время войны монастырь подвергся перекрестному огню, практически все архивы были уничтожены, и лишь недавно сестры, разбираясь с документами, узнали, что среди ополченцев третьей Фрунзенской дивизии находились испанцы. "В настоящий момент у нас нет точного списка этих испанцев, но работа идет", - сказала она и выразила надежду, что имена всех испанцев будут "высечены на камне".

Как уточнил в ходе пресс-конференции руководитель отдела корпоративных коммуникаций Северо-Западного ТАСС Станислав Вязьменский, отделение агентства по просьбе настоятельницы монастыря уже начало работу в архивах Санкт-Петербурга по выявлению фамилий испанских детей, воевавших на Карельский фронт.

Испанцы в обороне Ленинграда

В 2016 году 29 марта в Ленинградской области впервые отметили памятную дату - День партизанской славы. Дата учреждена в память о подвиге ленинградских партизан, доставивших весной 1942 года через линию фронта в осажденный город обоз с продовольствием.

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В Лужском районе в этот день вспоминают легендарный интернациональный партизанский отряд имени Ворошилова, в котором сражались представители разных национальностей Европы - испанцы, словаки, голландцы. Им командовал испанский антифашист Франсиско Гульон. В деревне Красные Горы, где располагался партизанский штаб, традиционно проходит митинг у мемориала советским и испанским партизанам.

Акция организована при участии Санкт-Петербургского регионального центра ТАСС, оказывающего содействие в создании экспозиции в местном школьном музее "Истоки", посвященной этому отряду.

ТАСС принимает участие в поисковой и исследовательской работе, в том числе в розыске членов семей участников интернационального партизанского отряда, а при помощи документов, хранящихся в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПБ), удалось восстановить боевой путь отряда по Кингисеппскому, Волосовскому и Лужскому районам Ленинградской области.

ТАСС в партизанском крае

Жизнь и подвиги ленинградских партизан известны стране в том числе благодаря деятельности фотокорреспондентов ТАСС, во время войны работавших за линией фронта. Несколько сотрудников ЛенТАСС были награждены медалями "Партизану Великой Отечественной войны".

Самым известным из них считается Владимир Капустин, который в 1943 году провел более шести месяцев в пятой партизанской бригаде под командованием Константина Карицкого. Через короткое время партизаны воспринимали его не только как журналиста, но и как своего боевого товарища.