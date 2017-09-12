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В Коми 13 сентября пройдет проверка систем оповещения населения

Общество
12 сентября, 18:43 UTC+3 ТАСС

По телевидению и радио будет передано сообщение с информацией о правилах поведения при тревоге

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 сентября. Проверка автоматизированной системы оповещения населения "Парма" пройдет в среду, 13 сентября, на всей территории Республики Коми. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"13 сентября пройдет техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения "Парма". Уличные громкоговорители республики включат в 10:00 мск", - сказал представитель ведомства.

Также в это время по телевидению и радио будет передано сообщение с информацией о правилах поведения при тревоге. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие и помнить, что тревога учебная.

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