В Коми 13 сентября пройдет проверка систем оповещения населения

ТАСС, 12 сентября. Проверка автоматизированной системы оповещения населения "Парма" пройдет в среду, 13 сентября, на всей территории Республики Коми. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"13 сентября пройдет техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения "Парма". Уличные громкоговорители республики включат в 10:00 мск", - сказал представитель ведомства.

Также в это время по телевидению и радио будет передано сообщение с информацией о правилах поведения при тревоге. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие и помнить, что тревога учебная.