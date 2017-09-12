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Почти 2,5 тыс. владимирских семей получили бесплатные земли с 2015 года

Общество
12 сентября, 18:58 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 12, сентября. /ТАСС

Право на получение участка имеют постоянно проживающие на территории региона не менее трех лет и имеющие троих и более детей граждане, а также родители тройняшек

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ВЛАДИМИР, 12 сентября. /ТАСС/. Почти 2,5 тыс. многодетных семей Владимирской области получили бесплатные земельные участки за время принятия областного закона "О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области" в феврале 2015 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор Михаил Колков.

В ходе встречи с губернатором Владимирской области Светланой Орловой 12 сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы региона на жалобы жителей о непоследовательности местных властей. Речь, в частности, шла о проблеме выделения земли многодетным семьям. Губернатор пообещала разобраться в ситуации.

"На 1 сентября 2017 года (с момента принятия регионального закона в 2015 году - прим. ТАСС) заявили о своем желании на получение участка около 2 тыс. 787 семей, а получили землю 2 тыс. 331 семья. На сегодняшний день из обратившихся еще 418 семей не обеспечены участками", - сказал Колков.

В соответствии с областным законом, право на получение участков имеют граждане, независимо от их имущественного положения, постоянно проживающие на территории региона не менее трех лет и имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними. Также право на льготу имеют граждане, воспитывающие трех и более детей-сирот, и родители тройняшек.

Как отметил собеседник агентства, предоставлением земельных участков занимаются муниципалитеты, причем обеспеченность инженерными сетями является основным критерием подбора земли. Больше всего земельных участков, свыше 2 тыс., было выдано во Владимире. Кроме того, известно, что 195 семей региона продали землю.

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