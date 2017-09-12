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В Ярославле в 2017 году построено 20 пришкольных стадионов

Общество
12 сентября, 19:23 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 12, сентября. /ТАСС

В регионе в 2019 году планируется открытие пяти физкультурно-оздоровительных комплексов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Двадцать пришкольных стадионов сданы в Ярославской области в этом году, в ближайшие два года в регионе также откроется пять физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Объекты будут построены в рамках программы "Газпром - детям". Об этом ТАСС во вторник сообщил первый зампред правительства Ярославской области Виктор Костин.

"Мы построили за сезон 20 пришкольных стадионов. Что касается ФОКов - сейчас идут работы связанные с проектированием, с оформлением участков и т. д. Мы планируем сдать ФОКи ориентировочно в 2019 году", - сказал собеседник агентства.

Во время визита в Ярославль 1 сентября президент РФ Владимир Путин обсудил с врио губернатора Дмитрием Мироновым ряд вопросов, касающихся региона. В частности, речь шла о строительстве спортивных объектов по программе "Газпром - детям".

Ранее сообщалось, что Ярославская область и "Газпром" подписали 18 апреля в Ярославле соглашение о сотрудничестве в рамках программы "Газпром - детям". По этой программе до 2021 года в Ярославской области будут построены пять ФОКов и 20 пришкольных стадионов. Один из объектов будет полностью универсальный, с ледовой площадкой и 25-метровым бассейном.

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