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Трамп в девятый раз стал дедушкой

Общество
12 сентября, 20:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, сентября. /ТАСС

О рождении первенца сообщил 33-летний сын американского президента Эрик Трамп

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник в девятый раз стал дедушкой. О рождении ребенка написал 33-летний сын американского лидера Эрик Трамп на своей странице в Twitter.

"Лара Трамп и я рады сообщить о рождении Эрика Люка Трампа в 8:50 (15:50 мск) утра", - написал он.

Это первый ребенок в семье Эрика и Лары.

Дональд Трамп пока не откликнулся на радостное событие. Эрик Люк Трамп стал девятым внуком президента. У старшей дочери главы государства Иванки - трое детей. У Дональда Трампа - младшего их пятеро.

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