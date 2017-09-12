Трамп в девятый раз стал дедушкой

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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник в девятый раз стал дедушкой. О рождении ребенка написал 33-летний сын американского лидера Эрик Трамп на своей странице в Twitter.
"Лара Трамп и я рады сообщить о рождении Эрика Люка Трампа в 8:50 (15:50 мск) утра", - написал он.
.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8— Eric Trump (@EricTrump) 12 September 2017
Это первый ребенок в семье Эрика и Лары.
Дональд Трамп пока не откликнулся на радостное событие. Эрик Люк Трамп стал девятым внуком президента. У старшей дочери главы государства Иванки - трое детей. У Дональда Трампа - младшего их пятеро.