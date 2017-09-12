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На Кубани младенческая смертность снизилась до исторического минимума

Общество
12 сентября, 20:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, сентября. /ТАСС

В регионе зафиксировано также снижение процента смертности от туберкулеза, болезней системы кровообращения и органов пищеварения

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КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Кубанским врачам удалось довести показатели младенческой смертности до исторического минимума в 3,8 случаев на 1 тыс. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края. Среднероссийское значение смертности детей до года составляет 5,3.

"Впервые на Кубани показатель младенческой смертности снизился до исторического минимума и достиг 3,8 на тысячу родившихся живыми, что также ниже среднероссийского значения. Также увеличилась продолжительность жизни, этот показатель сегодня 72,9 года, что выше среднероссийского уровня", - процитировали в ведомстве министра здравоохранения региона Евгения Филиппова.

В минздраве Кубани отметили, что с начала 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в крае также заметно снизились несколько важных показателей: на 25% снизилась смертность от туберкулеза, на 7% от болезней системы кровообращения и на 4% от болезней органов пищеварения.

Власти Кубани считают, что снижению этих показателей способствует программа модернизации лечебных учреждений региона. В крае работают 36 районных родильных отделений, 11 межрайонных родильных центров и два краевых перинатальных центра.

В рамках состоявшегося в начале сентября в Сочи общероссийского семинара "Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии" в номинации "Лучший перинатальный центр" победителем стал перинатальный центр сочинской городской больницы № 9.

По данным мэрии Сочи, ежегодно в роддоме города рождаются около 8 тыс. детей. Он входит в пятерку современных перинатальных центров региона. "Высококлассное оборудование позволяет сохранять жизнь и здоровье детей с тяжелыми патологиями и выхаживать маловесных детей", - отметили в управлении здравоохранения Сочи.

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