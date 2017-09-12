Более 400 тыс. французов вышли на акции протеста против трудовой реформы

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 400 тыс. французов приняли во вторник участие в митингах и маршах, проходивших по всей стране в знак протеста против реформы трудового кодекса, которую правительство, как ожидается, начнет проводить в конце сентября. Об этом в эфире радиостанции "Европа-1" сообщил генеральный секретарь крупнейшего профсоюза Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) Филипп Мартинез.

"Было более 400 тыс. манифестантов. Для первого раза это отличная премьера", - сказал Мартинез, комментируя первую после летних каникул массовую профсоюзную акцию протеста.

В Париже, где проходило основное шествие, по оценке ВКТ, на улицы вышли около 60 тыс. человек. В свою очередь, в парижской полиции оценили число участников марша в 24 тыс. человек. "Полиция ожидала 10 тыс., они делают, как в прогнозах погоды, озвучивают цифры еще до самой манифестации", - заметил профсоюзный лидер, не согласившись с оценкой правоохранителей.

Аналогичные акции проходили во вторник и в других городах Франции. Так, в Марселе, по утверждению ВКТ, на улицы вышли 60 тыс. человек (7,5 тыс. - по данным полиции), в Тулузе профсоюзы заявили об участии в марше 16 тыс. человек (по другим данным - около 8 тыс.)

Уличные беспорядки

Ранее сообщалось, что парижская демонстрация, проходившая от площади Бастилии на востоке города до площади Италии на юге, была отмечена столкновениями между радикально настроенными манифестантами и полицией. Демонстранты забрасывали сотрудников органов правопорядка камнями и другими тяжелыми предметами, те в свою очередь отвечали слезоточивым газом.

По данным Префектуры полиции Парижа (управление внутренних дел), зачинщиками стали "около 300 человек, скрывающих лицо масками". Трое человек были задержаны, один из манифестантов получил ранения и был госпитализирован. "При попытке нападения на одно из мобильных подразделений был также задействован водомет", - отметили в префектуре.

Схожие беспорядки произошли по завершении профсоюзного шествия в городе Нант на западе страны, где традиционно крайне активны леворадикальные группировки. По итогам столкновений там также задержаны три человека. Сообщения о подобных инцидентах также поступили из Лиона и Марселя.

Реформа трудового законодательства

Поводом для нынешних протестов послужила реформа трудового кодекса, которая должна начать реализовываться правительством в конце сентября посредством президентских указов и в обход голосования в парламенте. Цель намеченных преобразований, как заверяют в правительстве, состоит в том, чтобы создать более гибкий и действенный механизм переговоров между профсоюзами и работодателями. По словам министра труда Франции Мюриэль Пенико, предлагаемые законодательные изменения позволят сократить безработицу - на сегодняшний день без постоянного места работы находятся 6 млн французов.

Однако генеральный секретарь ВКТ Филипп Мартинез полагает, что "намеченная реформа даст всю власть не трудящимся, а работодателям". Проходившие во вторник манифестации стали первой волной протестов после периода летних каникул. Еще более масштабную акцию протеста профсоюзы намерены организовать 21 сентября, когда ВКТ призывает всех трудящихся устроить "общенациональную мобилизацию".

Большая профсоюзная демонстрация пройдет накануне представления законопроекта о трудовой реформе на Совете министров, заседание которого состоится 22 сентября в Елисейском дворце. На следующий же день, 23 сентября, еще одну массовую акцию протеста организует в Париже лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.