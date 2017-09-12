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Депутат Лебедев считает, что его высказывание о девочке без рук исказили СМИ

Общество
12 сентября, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Представитель ЛДПР заявил, что необходимо "не допускать будущих мучений маленького человека" при обнаружении патологий развития ребенка во время беременности

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что его позицию по поводу размещенного в интернете ролика о девочке-инвалиде без рук исказили ряд СМИ.

"Ситуацию немного СМИ исковеркали. Я не говорил о том, что этой девочке нет необходимости жить. Я не говорил о том, что такие дети не нужны. Я всех детей люблю и обожаю, никого не собираюсь в чем-то ограничивать", - заявил он ТАСС во вторник, комментируя, в частности, публикации о том, что он отказался извиняться после высказываний о безрукой девочке.

Вместе с тем Лебедев отметил, что современная медицина имеет все возможности определять патологию плода на достаточно ранних сроках беременности, что позволяет избегать рождения детей-инвалидов.

"Женщине, когда она беременная, современная медицина позволяет определить все возможные недостатки будущего ребенка и патологи плода. Если на определенном месяце беременности, когда ее не поздно еще прервать, говорят, что ребенок будет без рук или без ног, зачем его рожать? Вы обрекаете ребенка на мучительную жизнь только для того, чтобы удовлетворить свое желание иметь этого ребенка", - сказал парламентарий.

Лебедев также заявил, что его позиция, которую он высказал в соцсетях по этому поводу, была достаточно эмоциональной, но частной и заочной полемикой в интернете. "Я вообще не понимаю, зачем такие видео выкладывать в интернет. <...> Только об этом говорю: если вы мама и знаете, что ваш ребенок может родиться без рук и руки уже не вырастут, зачем с этим ему жить? Надо иметь мужество, чтобы принять решение и не допускать будущих мучений маленького человека", - заключил депутат.

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