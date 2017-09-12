Тверские власти хотят запросить фотографии из США для восстановления набережной

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ТВЕРЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют запросить фотографии из библиотеки Конгресса США с изображением набережной Волги в Твери, где расположен обрушившийся речной вокзал, а также Отроч Успенский монастырь, который находился там ранее, для восстановления объектов культурного наследия. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор Игорь Руденя.
"В библиотеке Конгресса США хранится большой объем фотографий [Твери], сделанных царским фотографом еще до революции. Мы хотели бы посмотреть, как выглядел Отроч монастырь, как выглядела набережная, потому что было бы интересно попробовать воссоздать весь комплекс зданий, который там находился", - сказал Руденя.
Он добавил, что на месте монастыря планируется произвести археологические раскопки. "В Москве это сделано очень интересно - раскопаны фундаменты [разрушенных ранее зданий], все это закрыто стеклом и туристы могут посмотреть, какие были фундаменты, какие были границы монастыря, как велась жизнь", - отметил глава региона.
Как сообщалось ранее, в ночь на 8 августа в Твери в здании речного вокзала обрушились часть стены, перекрытие второго этажа и часть террасы. Здание является памятником архитектуры регионального значения, оно построено в стиле сталинского неоклассицизма на месте впадения реки Тверцы в Волгу. Руденя после обрушения здания сказал, что оно будет восстановлено.
Ранее на месте речного вокзала располагался Отроч Успенский монастырь, построенный в середине XIII века. В 1918 году монастырь был закрыт, в 30-х годах все постройки, за исключением одного храма, были разрушены. На его месте в 1938 году был построен речной вокзал.