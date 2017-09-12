Депутат считает осуждение обществом слов Лебедева о девочке без рук "сильным наказанием"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Осуждение обществом высказываний заместителя председателя Госдумы Игоря Лебедева (ЛДПР) по поводу размещенного в интернете ролика о девочке-инвалиде без рук станет сильнейшим наказанием для депутата. Такое мнение высказал заместитель председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев ("Единая Россия").

"Мне кажется, осуждение со стороны общества будет самым сильным наказанием для таких необдуманных высказываний, которые говорят о том, что до сих пор есть стереотипы по отношению к тому вкладу, к тому потенциалу, который заложен в каждом человеке, если убрать барьеры", - цитирует Терентьева пресс-служба единороссов.

"Я удивлен, что ЛДПР может в таком ключе высказаться. Я все еще сомневаюсь, может быть, аккаунт Лебедева кто-то взломал. Не верится, что депутаты, которые ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов, могли так реагировать на информацию в социальных сетях", - считает он.

Парламентарий также напомнил, что депутаты активно выступали в защиту прав спортсменов с инвалидностью, паралимпийцев. "Мы видели, как наши паралимпийцы выступали на играх в Сочи, какая поддержка была со стороны различных фракций", - подчеркнул депутат.

Вместе с тем, Терентьев считает, что реакция парламентариев на высказывание Лебедева должна опираться на какие-то факты. "Может быть, аккаунт был взломан и Лебедев откажется от своих записей", - заключил он.

Со своей стороны депутат Госдумы Сергей Боярский ("Единая Россия") отметил, что думские единороссы обсудят вопрос о подаче жалобы в комиссию по этике. "Высказал свое мнение как человек и депутат, а решение о том, подавать ли в комиссию по соблюдению депутатской этики обращение или нет, примет наша фракция", - сказал Боярский.