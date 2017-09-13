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В МВД Ирана выразили интерес в развитии сотрудничества с российскими спасателями

Общество
13 сентября, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Советник МВД Ирана на встрече с змаглавы МЧС РФ отметил, что Тегеран готов к сотрудничеству, в частности, по вопросам оказания гуманитарной помощи и поддержки в ликвидации ЧС

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов провел провел рабочую встречу с советником МВД Ирана Хамидрезой Фазлали и директором по международной деятельности и торговле Моджтабахом Баштани. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе российского министерства.

В первой части встречи стороны обсудили вопросы совместной ликвидации ЧС. "Хотелось бы отметить, что мы готовы к сотрудничеству, в том числе и по вопросам оказания гуманитарной помощи и поддержки в ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал Аксенов.

"Есть много областей для сотрудничества между нашими ведомствами, и мы заинтересованы в их развитии", - отметил, в свою очередь, советник МВД Ирана.

Также иранская сторона выразила интерес к подготовке горноспасателей в России, в частности, в Национальном аэромобильном спасательном учебно-тренировочном центр в Новокузнецке. Делегаты отметили, что хотели бы лично посетить его. Также представители Ирана изъявили желание принять участие в ежегодном международном салоне "Комплексная безопасность - 2018", который проводится в Москве под эгидой МЧС РФ. Российская сторона поддержала инициативу иностранных коллег.

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