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Второй симпозиум "Диалог СМИ России и Китая" стартовал в Благовещенске

Общество
13 сентября, 5:18 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 13, сентября. /ТАСС

Участники симпозиума обсудят перспективы информационного сотрудничества двух стран

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Второй симпозиум "Диалог СМИ России и Китая", организованный информационным агентством России "ТАСС", изданием "Global Times" ("Хуаньцю Жибао", входит в структуру издания "Жэньминь Жибао") и администрацией Амурской области, начал свою работу в Благовещенске, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия мероприятия. Участники симпозиума обсудят перспективы информационного сотрудничества двух стран.

"В современном мире СМИ играют колоссальную роль. Для двух таких огромных стран, как Россия и Китай, важно обменяться опытом работы СМИ для развития культурного, научного и экономического обмена. Взаимопонимание между СМИ выльется во взаимопонимание между народами", - сказал журналистам заместитель генерального директора ТАСС Александр Копнов.

"Информацию о России мы во многом получаем из западных СМИ, было бы интересно получать ее напрямую из РФ. Поэтому важно развивать сотрудничество СМИ наших стран", - отметил главный редактор "Global Times" Ху Сицзинь.

В симпозиуме принимают участие представители изданий "Приморье24", "Неделя", "Российская газета", "Жэньминь Жибао", Института востоковедения РАН, организаций Дальневосточного отделения РАН, Университета Цинхуа и других научных организаций Китая.

Симпозиум "Диалог СМИ России и Китая" продлится до 15 сентября.

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