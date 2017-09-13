В США знаменитости провели телемарафон по сбору средств пострадавшим от ураганов

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Звезды американского шоу-бизнеса провели во вторник вечером телемарафон по сбору средств в помощь пострадавшим от ураганов "Харви" и "Ирма". Мероприятие транслировалось ведущими телеканалами США, а также на нескольких кабельных телесетях и интернет-платформах.
Как сообщили организаторы, всего за время телемарафона, который длился ровно час, удалось собрать более $14,5 млн. Во время мероприятия любой желающий мог позвонить по заранее объявленным платным номерам телефона, совершив таким образом пожертвование. Кроме того, по завершении телетрансляции сбор средств решено было не прекращать, поэтому собранная в итоге сумма окажется больше.
В марафоне, который транслировался сразу из нескольких студий в Нью-Йорке, Нэшвилле (штат Теннесси) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния), приняли участие такие знаменитости, как Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс, Том Хэнкс, Николь Кидман, Джастин Бибер, Барбра Стрейзанд, Аль Пачино, Бейонсе и многие другие. Они исполняли песни, выступали с воодушевляющими речами и принимали телефонные звонки американцев, среди которых были в том числе те, кто пострадал от двух разрушительных стихий.
Открыл марафон певец Стиви Уандер, который исполнил одну из песен музыканта Билла Уизерса - "Lean on Me". За час трансляции также выступили певец Ашер, поп-певица Терри Келли, музыкант Дэйв Мэтьюс.
Ураган "Харви" обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа. Он привел к масштабным наводнениям, жертвами которых стали не менее 70 человек.
Сформировавшийся в Атлантике ураган "Ирма" привел к серьезнейшим разрушениям в ряде государств и территорий Карибского бассейна, после чего 10 сентября обрушился на территорию американского штата Флорида, принеся мощные ветра и проливные дожди. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 55 человек.