Вице-премьеры РФ и КНР открыли в Шэньчжэне российско-китайский университет

ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 13 сентября. /ТАСС/. Официальная церемония открытия первого учебного года в российско-китайском университете состоялась в среду в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Участие в ней приняли вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун, которые зачитали поздравительные послания лидеров двух стран к открытию университета, ставшего самым масштабным совместным образовательным проектом России и Китая.

Послание Путина

Ольга Голодец с трибуны зачитала поздравительное послание президента РФ Владимира Путина к открытию университета. "Искренне поздравляю вас с началом первого учебного года в российско-китайском университете, созданном на базе МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института, - говорится в поздравлении российского лидера. - Взаимодействие в сфере образования традиционно является важной составляющей российско- китайского стратегического партнерства".

Глава государства выразил надежду на то, что выпускники университета "будут востребованы не только в России и Китае, но и во всем мире". "Уверен, что открытие российско- китайского университета на базе двух столь авторитетных вузов послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", - подчеркнул Путин.

Зачитав послание, Ольга Голодец, в свою очередь, подчеркнула, что открытие университета стало качественным изменением сотрудничества двух стран. "Россия и Китай обладают уникальными преимуществами, но, чтобы эти преимущества реализовать в интересах экономик двух стран, в интересах населения двух стран нужно заложить плотный фундамент образования", - заявила вице-премьер.

"Наше будущее начинается сегодня, оно начинается со студенческой скамьи, оно начинается с вас молодые люди, которые пришли учиться в этом университете", - отметила Ольга Голодец, выразив надежду на то, что установленные в университете связи "позволят сделать много прорывных открытий на благо человечества".

Поздравление Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин также направил поздравительное послание к официальному открытию университета, которое зачитала на церемонии вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун. "Образование - неиссякаемый стимул к развитию и прогрессу в каждой стране. В последние годы непрерывно укрепляется сотрудничество России и Китая в области образования", - говорится в послании китайского лидера.

"Рассчитываю на то, что профильные ведомства и педагоги двух стран будут раскрывать потенциал и ускоренными темпами совершенствовать университет в Шэньчжэне, а также прилагать усилия для того, чтобы построить самый современный университет и подготовить высококвалифицированных специалистов на благо укрепления китайско-российских отношений и дружбы между двумя странами", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Создание университета

Договор о создании российско-китайского университета был подписан 5 сентября 2014 года между ректором МГУ Виктором Садовничим и президентом Пекинского политехнического университета Ху Хайянем. Программой университета предусмотрено преподавание таких дисциплин, как русский язык и литература, культура и искусство, информационные технологии и прикладная математика, экономика, международная торговля, право, финансы, прикладная химия, физика, основы логистики. Занятия будут проходить на русском, китайском и английских языках. По окончании обучения в университете студенты получат два диплома: МГУ и российско-китайского университета.

Строительство нового здания для университета было начато в 2014 году. В утвержденном для возведения проекте оно будет внешней копией высотки МГУ на Воробьевых горах. Строительство должно быть завершено в 2018 году, а к 2019 году новый университетский комплекс введут в строй.

Занятия в университете начались еще в конце августа, а состоявшаяся 13 сентября церемония ознаменовала официальный запуск данного проекта в присутствии представителей правительств двух стран.