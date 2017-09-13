В Московском зоопарке впервые родился детеныш азиатской кошачьей акулы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Детеныш азиатской кошачьей акулы впервые родился в Московском зоопарке, сообщили на официальном сайте мэра столицы в среду.

"Для нас это потомство первое, а потому долгожданное. Кошачьи акулы размножаются в неволе редко. В дикой природе они тоже немногочисленны. Международный союз охраны природы присвоил кошачьим акулам статус сохранности "близкий к уязвимому положению", - приводятся слова представителя Московского зоопарка.

Отмечается, что вес детеныша акулы составляет 30 граммов, он имеет коричневополосый окрас. Увидеть его можно в павильоне "Экзотариум" на новой территории зоосада.