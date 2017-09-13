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Голодец отметила особое значение российско-китайского университета для отношений РФ и КНР

Общество
13 сентября, 9:36 UTC+3 ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/ 13, сентября. /ТАСС

По словам вице-премьера, работа нового учебного заведения может обеспечить прорыв в науке и образовании

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ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 13 сентября. /ТАСС/. Российско-китайский университет имеет особое значение для выстраивания взаимоотношений РФ и КНР. Об этом заявила в среду российским журналистам вице-премьер Ольга Голодец, принявшая участие в церемонии официального открытия университета в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун).

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"Для наших добрососедских связей и выстраивания взаимоотношений, в том числе, и с последующим выходом на мировой рынок, этот университет имеет уникальное значение", - сказала она. "Мы шли к его созданию больше трех лет. Для меня сегодня особая честь, что мы получили приветствие от Российской Федерации, [президента] Владимира Путина, и от председателя КНР господина Си Цзиньпина, что очень важно", - заявила Голодец.

Вице-премьер выразила уверенность в том, что Россия и Китай обладают рядом преимуществ, которые могут обеспечить прорыв в науке и образовании. "Акцент сделан именно на этих специальностях, прежде всего, математических, информатике, биологии. Для нас особую важность представляет факультет, который дает образование в сфере культуры, в первую очередь, [в области] русского языка, филологии. Такой факультет тоже уже начал работать, более того, ребята уже продемонстрировали свое знание русского языка и русской культуры", - сообщила вице-премьер.

"Для нас еще особенно приятно, что коллеги пытаются воспроизвести архитектурно наш московский университет, который стоит на Воробьевых горах", - резюмировала Ольга Голодец.

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Российско-китайские отношения
Персоны
Си Цзиньпин Голодец, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович
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