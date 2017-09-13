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В Киргизию из России доставлены домики контейнерного типа для пострадавших от ЧС

Общество
13 сентября, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Всего киргизской стороне было передано 35 помещений контейнерного типа

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. МЧС России передало партию гуманитарной помощи в виде домиков контейнерного типа Киргизии, пострадавшей от нескольких чрезвычайных ситуаций, в том числе оползней и землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В Киргизию из России по железной дороге доставлено 35 помещений контейнерного типа в качестве гуманитарной помощи. Сегодня в Бишкеке они переданы киргизской стороне", - сказал собеседник агентства.

Работа по доставке груза была организована МЧС России в соответствии с поручением правительства РФ.

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