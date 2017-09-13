Эксперты: внедрение телемедицины поможет ускорить обучение кадров и облегчит обмен опытом

ТАСС, 13 сентября. Закон о внедрении в стране телемедицины, подписанный в конце июля президентом России Владимиром Путиным, будет способствовать распространению дистанционного обучения студентов и уже практикующих врачей и обмену опытом между регионами, считают эксперты, опрошенные ТАСС. Документ, по их мнению, решит проблему профессиональной изолированности медицинских работников на удаленных территориях, в том числе в Арктике, и позволит повысить там доступность медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, закон был разработан в рамках реализации приоритетного проекта "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий" и обеспечивает создание правовых основ использования информационно- телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Работа с вахтовиками и оленеводами

Во многих арктических регионах специалисты уже проводят телемедицинские консультации, и принятый закон, по их мнению, позволит активно развивать это направление в дальнейшем. По данным департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, в год проводится более 1,5 тыс. таких консультаций для жителей региона, треть из которых проживает в труднодоступных поселениях.

"Телемедицинскими комплексами оснащены 15 сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), в этом году подключим еще восемь удаленных ФАПов. Также в округе планируют работать с недропользователями по проведению телемедицинских консультаций для сотрудников, работающих вахтовым методом, активнее задействовать дистанционку при проведении профилактических осмотров и диспансеризации жителей отдаленных северных поселений и оленеводов", - рассказали в департаменте.

Эксперимент с телемедициной успешно проведен и в Коми, теперь этот опыт надо распространять по всей территории региона, сказал ТАСС глава республики Сергей Гапликов. "До 300 наших удаленных селений сложно добраться. Именно устойчивая интернет-связь помогает на базе тех же ФАПов готовить специалистов более высокой компетенции, которые могут уже на месте провести консультации с региональными и крупными российскими медицинскими центрами, подтвердить, требуется ли госпитализация, или можно помочь на месте", - говорит глава региона.

Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов также считает, что внедрение новых технологий позволит увеличить доступность высококвалифицированной помощи жителям вне зависимости от места их проживания. В его регионе ежегодно проводят более 4,5 тыс. телемедицинских консультаций.

"Удаленность населенных пунктов, наличие островных территорий, низкая плотность населения в сельской местности накладывают определенные сложности при развитии информатизации здравоохранения в регионе. В настоящее время в план подключения к высокоскоростным каналам связи включено 111 территориально выделенных подразделений медицинских организаций. Обеспечено доступом к высокоскоростным каналам связи 85 территориально выделенных подразделений медицинских организаций", - говорит министр.

Обмен опытом между регионами

Еще одной возможностью, которой эксперты предлагают воспользоваться при внедрении телемедицины, является обмен опытом между регионами. Представитель рабочей группы департамента ветеринарии Минсельхоза России Василий Селиверстов уверен, что опыт эффективной борьбы с опасными заболеваниями, который приобретен на Ямале во время вспышки сибирской язвы, необходимо тиражировать на все территории Арктической зоны РФ. В пресс-службе губернатора Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сообщают, что "решено максимально активно использовать средства телемедицины, иных коммуникационных ресурсов Ямала для обмена опытом и знаниями".

В этом регионе уже организована сеть телемедицины на базе департамента здравоохранения ЯНАО и 27 подведомственных ему учреждений. По данным властей, к декабрю 2018 года к интернету будут подключены четыре участковые больницы, находящиеся в труднодоступных районах и не имеющие развитой инфраструктуры связи. "Телемедицина позволяет решать вопросы кадрового дефицита и повышает доступность удаленного наблюдения для населения, дает возможность "виртуализировать" рабочие места врачей, предоставляя им широкий функционал для дистанционной интерпретации изображений", - сообщили в пресс-службе регионального филиала "Ростелекома".

В Ненецком округе активно внедряется зарубежный опыт телемедицины: в январе здесь стартовал российско-норвежский проект "Инновационные подходы и технологии для улучшения качества жизни на Крайнем Севере".

"Ненецкие медики прошли стажировку в Норвегии. Кроме того, регион получил телемедицинское оборудование, которое максимально сокращает дистанцию между врачом и пациентом. Это мобильные аппараты, помогающие отслеживать состояние больного и передавать данные лечащему врачу в режиме реального времени", - сообщили в региональном департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения.

В частности, с помощью "Кардиоджета" пациент в любое время может самостоятельно записать полноценную электрокардиограмму, нажатием одной кнопки ЭКГ передается по телефонному каналу лечащему врачу, который может моментально дать рекомендации или вызвать для больного скорую помощь. "Другой аппарат - "Ангиоскан" - оценивает состояние сосудов и предсказывает за 5-6 лет появление таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, гипертонию, сердечную недостаточность, диабет, предынсультное и предынфарктное состояния. В рамках проекта планируется внедрение мобильного приложения "Диабетический дневник" и его адаптация к условиям региона", - говорят в департаменте.

"Теленаставничество"

По словам экспертов, множество возможностей даст распространение телемедицины самим врачам, а также профессорско-преподавательскому составу профильных вузов. В пресс-службе Рязанского государственного медицинского университета рассказали, что возможность дистанционного общения с коллегами из ведущих медицинских центров снимает проблему профессиональной изолированности медицинских работников, особенно врачей небольших населенных пунктов.

"Благодаря телемедицине они могут посещать видеолекции, смотреть трансляции хирургических операций. Данная технология может использоваться также в целях "теленаставничества", когда преподаватели медицинского университета имеют возможность дистанционно оценивать действия своего выпускника в режиме реального времени и давать практические советы, сопровождая начало его профессиональной деятельности", - рассказали в вузе.

В Минздраве Красноярского края считают, что для развития закона о телемедицине потребуется принять еще серию подзаконных актов, которые регламентируют эту деятельность. "В Красноярском крае с его огромными просторами и десятками и сотнями отдаленных населенных пунктов, огромными просторами арктических территорий телемедицина развивается уже несколько лет. Поэтому нет необходимости создавать систему с нуля, нужно просто адаптировать существующие практики под новые реалии", - считают в министерстве.

О законе

Ранее сообщалось, что закон о внедрении телемедицины позволит россиянам законно получать консультации у своего лечащего врача через интернет. Документ предлагает создать единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, которая позволит осуществлять взаимодействие существующих систем медицинских организаций и органов власти, обеспечит формирование электронных медицинских карт, ведение регистров пациентов, страдающих от различных заболеваний.

Предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Кроме того, можно будет выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия и на бумажном носителе, и - с согласия пациента - в форме электронных документов.