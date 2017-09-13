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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Ростовской области с 80-летием образования региона. Текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте кабмина.
"История вашего края тесно связана с зарождением и развитием казачества - уникальной общности людей со своим особым укладом жизни. Донское казачье войско было самым многочисленным в России и считалось первым по старшинству. Оно надежно стояло на страже южных рубежей нашей страны, активно участвовало в легендарных походах Суворова и Кутузова. Своим мужеством и храбростью донцы снискали себе искреннее уважение как наших полководцев, так и неприятеля", - говорится в сообщении.
Премьер подчеркнул, что "связь времен и поколений, а также трудолюбие, талант и целеустремленность помогают жителям региона добиваться успехов в самых разных сферах".
Медведев считает, что Ростовская область является одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров Юга России. "Здесь успешно развивается сельское хозяйство, строятся новые дороги и школы, повышается доступность высокотехнологичной медицинской помощи", - отметил он.
Глава кабмина пожелал жителям края крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго.