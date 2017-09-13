Около 2% учащихся Орловской области находятся в группе риска по наркозависимости

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ОРЕЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Более 6 тыс. школьников и студентов Орловской области протестировали на употребление наркотиков. Врачи и психологи установили, что 1,8% учащихся относятся к группе риска по наркозависимости, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Орловские врачи и психологи провели исследование 237 школ и 14 профессиональных образовательных организаций области. Всего обработано 6,3 тыс. анкет учащихся. В ходе анализа данных выявлены 116 человек, относящихся к группе риска наркозависимости. Это 1,8% от общего числа респондентов", - отметили в администрации.
По данным пресс-службы, "тревожная ситуация" складывается по заболеваемости ВИЧ.
"При этом в структуре способов передачи инфекции отмечается увеличение более чем в два раза доли наркотического пути заражения", - говорится в сообщении.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил правительству региона усилить антинаркотическую пропаганду.
"Начался новый учебный год, поэтому необходимо проводить профилактическую работу в школах. Нужно показывать специальные фильмы, чтобы дети увидели, к чему ведет употребление наркотических средств, насколько это страшно", - цитирует пресс-служба Потомского.