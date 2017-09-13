Жириновский заступился за депутата Лебедева

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заступился за вице-спикера Госдумы от либерал-демократов Игоря Лебедева, высказывания которого о девочке-инвалиде без рук вызвали большой общественный резонанс и негативные публикации в СМИ.

"Во всем мире патологии, изменения человеческой природы. Так человечество рухнет. Надо спасать человечество. В том числе [путем того], чтобы врачи могли определять [патологию] и рекомендовать [прерывать беременность]", - сказал он во вторник журналистам, комментируя по их просьбе развернувшуюся дискуссию по поводу высказываний Лебедева.

Политик добавил, что "все врачи во всем мире в состоянии определить, каким будет ребенок, и в состоянии определить его судьбу [на предмет патологий развития]". "Мать сама решает рожать или нет. Но я уверен, что в большинстве случаев [патологий] наступает искусственное прерывание беременности, а при следующей беременности рождается здоровый ребенок", - отметил лидер ЛДПР.

При этом он особо подчеркнул, что, если ребенок-инвалид появился на свет, "он должен жить". "Если вы такие сердобольные, возьмите ребенка-инвалида из детского дома и воспитывайте. Большой очереди я не заметил", - сказал Жириновский.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в понедельник заявил ТАСС, что его позицию по поводу размещенного в интернете ролика о девочке-инвалиде без рук исказили ряд СМИ. По его словам, "ситуацию немного СМИ исковеркали", и он не имел в виду, что "девочке нет необходимости жить". Вместе с тем Лебедев отметил, что современная медицина имеет все возможности определять патологию плода на достаточно ранних сроках беременности, а это может помочь избежать рождения детей-инвалидов.