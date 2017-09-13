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Центр инновационного развития медицинского приборостроения презентовали в Нижнем Новгороде

Общество
13 сентября, 11:52 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 13, сентября. /ТАСС

С работой центра познакомили замминистра образования и науки РФ Григория Трубникова

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© Полина Буянова/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Работу в новом здании центра инновационного развития (ЦИР) медицинского приборостроения Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) впервые презентовали в Нижнем Новгороде. С работой ЦИР познакомили заместителя министра образования и науки РФ Григория Трубникова в рамках проведения третьего всероссийского научного форума "Наука будущего - наука молодых".

"Мы покажем биомедицину, это то, что у нас уже есть, это наш виварий, научный центр и то, что мы сейчас собираем в центре инновационного развития. Это большой комплекс междисциплинарный - и медики, и биологи, и физики, и суперкомпьютерщики, все вместе. <…> Центр - это не просто здание, это люди, это оборудованные лаборатории, которые уже есть, у нас очень много что сейчас работает, часть лабораторий переедет туда. <…> Презентовать мы будем не площади и не избушку с флагом, а людей, методики - то, что уже есть и уже работает, на чем мы зарабатываем деньги в науке", - рассказал ТАСС ректор ННГУ Евгений Чупрунов.

Распознавание воображения

Трубникову провели подробную экскурсию по центру и показали разработки, над которыми сейчас работают сотрудники. Так, например, в ЦИР ННГУ прошла презентация машинного интерфейса, который можно применять в реабилитации перенесших инсульт больных. Для таких пациентов разработаны тренинги, на которых пациент с поражением двигательных функций учится воображать движения, а разработчики - распознавать их.

"Если у больного нарушение подвижности конечностей, то при помощи таких тренировок, когда он воображает движение рукой, он активирует нейроны в соответствующих участках мозга, которые отвечают за движение руками и других конечностей. Тем самым они тренируются, и не теряется связь между рукой и мозгом, а мы ему при помощи обратных связей, например, визуально на экране <…> подсказываем - правильно он воображает или нет", - рассказал младший научный сотрудник лаборатории математического моделирования и разработки мозга машинных технологий ЦИР ННГУ Максим Лукоянов.

Площадка для апробации новых моделей

Также в ЦИР ННГУ замминистра ознакомили с работой лаборатории медицинской реабилитации. На площадке уже в работе несколько моделей тренажеров, на которых занимаются люди с нарушением опорно-двигательного аппарата и нервной системы. В лаборатории занимаются испытанием новых моделей тренажеров, примеров отечественного приборостроения.

"Это площадка для соединения фундаментальных разработок, которые ведутся в университете, с клинической практикой. То есть здесь первые модели в сфере медицинского приборостроения, которые создаются в университете, будут апробироваться. <…> Здесь будут вестись свои собственные научные исследования и образовательные технологии , потому что в реабилитации вопросы образования - ключевые", - уточнил представитель ННГУ в ходе презентации площадки.

Сверхмощный лазер

В центре уже готова площадка под большую лазерную установку, подаренную университету ядерным центром.

"Мы сейчас ставим большую лазерную установку, которую нам (ННГУ) подарил Саров ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики). Специально для него готово здание", - рассказал журналистам ректор ННГУ Евгений Чупрунов.

О форуме

Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего - наука молодых", организованный Министерством образования и науки РФ, проходит с 12 по 14 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде. Форум нацелен на выявление талантливой молодежи и содействие построению успешной научной карьеры в России.

По итогам форума сборник тезисов участников будет зарегистрирован в базе "Российский индекс научного цитирования" и опубликован на сайте электронной библиотеки eLibrary.

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