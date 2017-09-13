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Более 20 овцебыков из ЯНАО отправили на самолете в Якутию для восстановления популяции

Общество
13 сентября, 12:25 UTC+3

Ранее было принято решение отправить 22 особи в Якутию для восстановления популяции

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Овцебыки

Овцебыки

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Более 20 овцебыков из природного парка "Полярно-Уральский", который расположен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), отправились в тундру Якутии на вертолете и самолете, чтобы восстановить на территории Арктики популяцию этих животного. Об этом ТАСС сообщили в природном парке.

"Молодые овцебыки вылетели из природного парка на вертолете в Салехард, затем их пересадят в грузовой самолет Ан-26, который уже доставит животных до Тикси в Якутию. Полет составит около 10 часов", - сказали в природном парке.

По словам главного ветеринарного врача ЯНАО Андрей Листишенко, предварительно 22 овцебыка перед путешествием прошли карантин. "У каждого животного были взяты пробы крови для исследования на инфекционные заболевания. В течение месяца за ними наблюдали специалисты", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что 22 молодых овцебыка впервые отправятся с Ямала в Якутию, где они занесены в Красную книгу, для восстановления популяции. Для транспортировки отобрали самых крепких особей, которые смогут перенести длительную транспортировку.

На территории ЯНАО с каждым годом популяция овцебыков увеличивается. По последним данным, в округе насчитывается около 150 особей. На территории Горноходатинского заказника природного парка "Полярно-Уральский" расположено два кораля общей площадью более 800 га. По периметру заповедника установлены наблюдательные вышки, чтобы защищать овцебыков от нападения медведей.

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