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По программе капремонта в России отремонтировано 7,7% домов за 3,5 года

Общество
13 сентября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень отметил, что за время работы этой программы капитально отремонтировано уже более 81 тыс. домов

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. По региональным программам капитального ремонта за 3,5 года было отремонтировано 7,7% от общего количества многоквартирных домов по России. Об этом сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

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"За 3,5 года функционирования программы капитально отремонтировано уже более 81 тыс. домов, что составляет 7,7% от общего числа многоквартирных домов", - сказал он.

По словам министра, темпы проведения капремонта по стране соответствуют запланированным.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов была запущена в 2014 году.

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Персоны
Мень, Михаил Александрович
Страны
Россия
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