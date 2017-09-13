По программе капремонта в России отремонтировано 7,7% домов за 3,5 года

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. По региональным программам капитального ремонта за 3,5 года было отремонтировано 7,7% от общего количества многоквартирных домов по России. Об этом сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.
"За 3,5 года функционирования программы капитально отремонтировано уже более 81 тыс. домов, что составляет 7,7% от общего числа многоквартирных домов", - сказал он.
По словам министра, темпы проведения капремонта по стране соответствуют запланированным.
Программа капитального ремонта многоквартирных домов была запущена в 2014 году.