Голодец: вузы РФ и КНР должны объединить усилия, чтобы добиться успехов мирового уровня

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ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 13 сентября. /ТАСС/. Российским и китайским вузам следует объединить усилия, что позволит создать прорывные научные теории мирового уровня. Об этом заявила в среду вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, выступая в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) на съезде созданной в прошлом году Ассоциации классических университетов РФ и КНР.
"Создание этой ассоциации - это один из ярких примеров стремления наших народов к добрососедскому сотрудничеству и новым качественным изменениям в сфере образования. Сегодня и в КНР, и в России есть очень хорошие результаты по некоторым направлениям образования", - сказала она, отметив, что в России традиционно сильна математическая школа и информатика, а также есть заметные успехи в биологии и ядерной энергетике. "Если мы объединим свои усилия, то сможем создать заметные прорывные теории и достичь хороших успехов, заметных на мировом уровне", - заявила Голодец, выразив надежду на то, что создание ассоциации станет "прорывным шагом в качественном изменении для системы российского и китайского образования".
По ее словам, Китай и Россия в настоящее время сотрудничают на самом высоком уровне по всем направлениям. "Наше гуманитарное сотрудничество для двух народов имеет совершенно особое значение, оно закладывает основы взаимопонимания и взаимодействия. По всем направлениям наши отношения развиваются огромными темпами", - сказала она, подчеркнув, что речь идет, в частности, об образовании, туризме, культуре и взаимодействии в сфере молодежных обменов.
Ассоциация классических университетов была создана в июле 2016 года по инициативе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Пекинского университета. Ассоциация призвана содействовать повышению конкурентоспособности российских и китайских вузов в мировом образовательном пространстве, координации работы вузов РФ и КНР в подготовке высококвалифицированных кадров, развитию академического сотрудничества между вузами РФ и КНР, а также поддержке китаеведения в России и русистики в Китае. Кроме того, в ее задачу входит развитие социокультурного сотрудничества двух стран посредством организации молодежных обменов, фестивалей, интеллектуальных и спортивных состязаний.
Вице-премьеры РФ и КНР 13 сентября приняли участие в формальной церемонии запуска ассоциации, которая уже насчитывает 40 китайских и 20 российских вузов.