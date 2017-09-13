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Более 100 сайтов органов власти Дагестана объединят до конца года

Общество
13 сентября, 12:57 UTC+3 КАСПИЙСК КАСПИЙСК 13, сентября. /ТАСС

Объединение и переход к единому внешнему виду смогут упростить работу пользователей

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КАСПИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 государственных сайтов Республики Дагестан до конца года будут объединены в единое информационное пространство - единой трафикообменной информационной сетью. Об этом в рамках Российского интернет-форума "РИФ. Кавказ 2017" сообщил руководитель "Экспертного центра электронного государства" Леонид Филатов.

"Пилотный проект, который мы планируем запустить с Министерством печати и информации Дагестана, заключается в том, чтобы попробовать объединить все госсайты республики в единое информационное пространство. Сейчас в Дагестане свыше 100 сайтов сделаны на государственные деньги. Это сайты больниц, школ, СМИ, сайты администрации сайт правительства и министерств. (…) Их суммарная аудитория - 1,5 млн человек", - сказал он.

Как пояснил ТАСС первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов, объединение государственный сайтов региона возможно уже до конца этого года. Предполагается, что такое объединение и переход к единому внешнему виду упростят работу пользователей.

Также в рамках форума между "Экспертным центром электронного государства" и Министерством печати и информации Республики Дагестан было подписано соглашение о сотрудничестве. Документом предусмотрено проведение образовательных мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку специалистов и работников пресс-служб органов власти и муниципалитетов региона.

Российский интернет-форум "РИФ. Кавказ 2017" проходит в Каспийске 13 и 14 августа. Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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