Губернатор Приморья поблагодарил МЧС и попросил снять режим ЧС в регионе

ТАСС, 13 сентября. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский направил телеграмму руководству МЧС РФ, поблагодарив спасателей за помощь в ликвидации последствий циклона и попросив снять режим ЧС в регионе. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) министерства.

"Выражаю Вам признательность за принятые решения по привлечению дополнительных сил и средств на территориях муниципальных образований Приморского края, пострадавших от прохождения опасного метеорологического явления - очень сильных дождей в августе 2017 года", - говорится в тексте телеграммы.

Глава Приморья попросил снять режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с завершением аварийно-восстановительных работ. Он отметил высокий профессионализм, качество и оперативность спасателей, помогавших жителям края. "Группировка внесла существенный вклад в проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановление инфраструктуры пострадавших населенных пунктов, а также оказание адресной помощи гражданам", - подчеркнул Миклушевский.

Циклон ударил по Приморскому краю 7 августа по шести районам: Уссурийскому, Хасанскому, Михайловскому, Надеждинскому, Октябрьскому и Пограничному. В результате ливней в 35 населенных пунктах подтопило свыше 2,5 тыс. частных и многоквартирных домов и 17 социально-значимых объектов. Группировка МЧС, стянутая в район ЧС из дальневосточных и сибирских регионов, составила порядка полутора тысяч человек.