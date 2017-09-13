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Запуск телеканала "Катюша" может быть приурочен к визиту Медведева в Китай

Общество
13 сентября, 13:00 UTC+3 ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/ 13, сентября. /ТАСС

Первый канал и Центральное телевидение Китая подписали соглашение о запуске первого российского телеканала в КНР в начале июля

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ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 13 сентября. /ТАСС/. Запуск российского телеканала на территории Китая может быть приурочен к визиту в этом году председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в КНР. Об этом сообщила в среду вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, выступая в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) на съезде созданной в прошлом году Ассоциации классических университетов РФ и КНР.

"Мы очень долго вели переговоры по запуску телеканала "Катюша" здесь, на территории КНР. В этом году мы его запускаем и мы планируем, что этот запуск будет приурочен к визиту председателя правительства РФ Медведева сюда в Китай", - сказала вице-премьер.

Первый канал и Центральное телевидение Китая подписали соглашение о запуске первого российского телеканала "Катюша" в КНР в начале июля 2017 года на III Форуме СМИ России и Китая. Как сообщил тогда на церемонии подписания гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеканал будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами, а его запуск состоится до конца года.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Эрнст, Константин Львович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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