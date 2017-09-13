Глава МВД РФ: борьба с терроризмом - приоритет международного полицейского сотрудничества

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом первоочередной задачей международного полицейского сотрудничества и заявил о готовности делиться опытом министерства в этой области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк по итогам встречи российского министра с министром внутренних дел юстиции Сингапура Касивисванатаном Шанмугамом в рамках 37-й конференции Ассоциации национальных полиций стран (АСЕАНАПОЛ) в Сингапуре.
"Первоочередной задачей международного полицейского сотрудничества считаю противодействие терроризму и преступлениям экстремистской направленности", - цитирует Волк Колокольцева.
Он отметил, что МВД России готово делиться накопленным значительным опытом в данной области. Обмен информацией может осуществляться как на двусторонней основе, так и по каналам Интерпола, членами которого являются Россия и Сингапур. Министр внутренних дел России констатировал взвешенные подходы Сингапура к актуальным региональным и международным проблемам и подчеркнул важность перспективы подписания меморандума о взаимопонимании между МВД двух стран.
"МВД России открыто к взаимодействию по самому широкому спектру вопросов правоохранительной деятельности", - добавил Колокольцев в завершение встречи.