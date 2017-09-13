Москва закупила 4,2 млн доз вакцин от гриппа на этот год

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы в новом сезоне закупили около 4,2 млн доз вакцин против гриппа. Как сообщил ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, этого количества достаточно для обеспечения бесперебойной вакцинации жителей столицы.

"Общее количество закупленных вакцин для столицы составляет около 4,2 млн доз", - сказал Хрипун, посетив медкабинет одного из центров госуслуг "Мои документы", где ему сделали прививку от гриппа.

Собеседник агентства отметил, что этого количества достаточно для обеспечения бесперебойной вакцинации жителей столицы во всех городских поликлиниках, 100 мобильных пунктах около станций метро и в центрах госуслуг "Мои документы". Также предусмотрены дополнительные поставки вакцин по ходу прививичной кампании.

Он уточнил, что в городских поликлиниках и мобильных пунктах около метро ежедневно прививается от гриппа порядка 30 тыс. человек. Для вакцинации используются отечественные безопасные вакцины "Гриппол плюс" и "Совигрипп". Глава департамента пояснил, что защитный эффект наступает через 10-12 дней и сохраняется до года. В прошлом сезоне ни одного поствакцинального осложнения зафиксировано не было.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о намерениях привить в текущем сезоне половину всего населения Москвы. В прошлом году прививку от гриппа сделали 48% москвичей.