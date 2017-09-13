Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва закупила 4,2 млн доз вакцин от гриппа на этот год

Общество
13 сентября, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

В ходе прививочной кампании используются отечественные препараты "Гриппол плюс" и "Совигрипп"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы в новом сезоне закупили около 4,2 млн доз вакцин против гриппа. Как сообщил ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, этого количества достаточно для обеспечения бесперебойной вакцинации жителей столицы.

"Общее количество закупленных вакцин для столицы составляет около 4,2 млн доз", - сказал Хрипун, посетив медкабинет одного из центров госуслуг "Мои документы", где ему сделали прививку от гриппа.

Смотрите также

Я прививок не боюсь: зачем нужна вакцинация и насколько она безопасна

Собеседник агентства отметил, что этого количества достаточно для обеспечения бесперебойной вакцинации жителей столицы во всех городских поликлиниках, 100 мобильных пунктах около станций метро и в центрах госуслуг "Мои документы". Также предусмотрены дополнительные поставки вакцин по ходу прививичной кампании.

Он уточнил, что в городских поликлиниках и мобильных пунктах около метро ежедневно прививается от гриппа порядка 30 тыс. человек. Для вакцинации используются отечественные безопасные вакцины "Гриппол плюс" и "Совигрипп". Глава департамента пояснил, что защитный эффект наступает через 10-12 дней и сохраняется до года. В прошлом сезоне ни одного поствакцинального осложнения зафиксировано не было.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о намерениях привить в текущем сезоне половину всего населения Москвы. В прошлом году прививку от гриппа сделали 48% москвичей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
2
В Госдуме почтили память депутата Евтушенко минутой молчания
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
5
Похороны депутата Госдумы Ирины Евтушенко пройдут в Томске в субботу
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама