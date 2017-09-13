В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве. Как сообщили в столичном Метеобюро, ожидается усиление порывов ветра до более чем 15 м/с, местами прогремит гроза.

"С 13:00 до 16:00 мск в Москве и ТиНАО ожидаются сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза", - отмечается в сообщении метеослужбы.

В связи с непогодой автомобилистам лучше не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться парковых зон, плохо укрепленных дорожных знаков и конструкций.