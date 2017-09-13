Калининград примет 200 иностранных гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Калининград примет 200 зарубежных гостей в рамках проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в середине октября 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в среду в областном агентстве по делам молодежи.

"Мы ожидаем 200 иностранных гостей. В программе, которая разработана для Калининграда, также примут участие 100 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, представляющих Калининградскую область", - сказала представитель агентства Екатерина Аржанова. Пока состав зарубежной делегации не определен, добавила она.

Иностранная делегация прибудет в Калининград 14 октября и проведет в области три дня. В программу, разработанную для Калининграда в рамках ВФМС, включили обзорные экскурсии по городу с посещением музеев и культурных объектов, в частности Кафедрального собора на острове имени Иммануила Канта, где гости послушают концерт органной музыки.

Их ждет путешествие на Куршскую косу, являющуюся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, гости города смогут принять участие в поисках янтаря на побережье Балтийского моря.

В день открытия ВФМС в Калининграде состоится прямое включение торжественной церемонии из Сочи, где пройдет основная программа, а также лазерное шоу, выступления творческих коллективов области и угощение блюдами национальных кухонь народов России.

Гостей области ждут встречи со школьниками и студентами ведущих вузов региона. Пройдут дискуссии с участием экспертов по темам: "Глобальная политика и ее вызовы" и "Экономика будущего развития". Участники обсудят проблемы молодежного предпринимательства как фактора развития межрегиональных связей, перспективы Калининградской области как точки входа на российский рынок для иностранных производителей. Темой обсуждения станет также взгляд из-за рубежа на потенциал и развитие сотрудничества с анклавными территориями.

Участники калининградской программы познакомятся и со спортивными объектами области. Им также предложат сдать нормы ГТО.

Волонтеры

В Калининграде стартовала программа подготовки волонтеров ВФМС, которые будут встречать гостей.

"Всего будет подготовлено 40 волонтеров", - сообщили ТАСС в региональном агентстве по делам молодежи, добавив, что при отборе участников волонтерской программы будет учитываться знание английского языка и опыт работы на крупных международных форумах.

"У нас будут три большие службы [волонетров]. Это пресс-центр, программная часть и служба по работе с участниками", - отметили в агентстве.

О фестивале

ВФМС пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.