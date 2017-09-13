Медведев поздравил коллектив Федерального медико-биологического агентства с 70-летием

Москва, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с 70-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте правительства РФ.

"70 лет назад в системе Минздрава СССР появилась особая служба, объединившая ведущих врачей и ученых отечественной радиационной гигиены и медицины, которая обеспечивала охрану здоровья и безопасность всех, кто работал на опасных производствах и проживал в зоне их влияния. За годы успешной работы она выросла в федеральный орган исполнительной власти, включающий в себя практическое здравоохранение и медицинскую науку", - говорится в телеграмме премьера.

Медведев отметил, что ФМБА стало уникальным научно-клиническим кластером, не имеющим аналогов в мире. В состав агентства входят современные медицинские учреждения, научно-исследовательские институты, аптечные и промышленные организации, санаторно-курортные учреждения по всей стране.

"Главное - здесь работают настоящие профессионалы, преданные своему делу, ответственные и внимательные, которые готовы всегда оказать высококвалифицированную медицинскую помощь", - подчеркнул глава кабмина.

Он пожелал коллективу агентства успехов в их важном и благородном труде, крепкого здоровья, а также счастья и благополучия их родным.