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Около 2 тыс. жителей Крыма примут участие в забеге "Кросс нации" в Симферополе

Общество
13 сентября, 13:59 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, сентября. /ТАСС

Забег пройдет 16 сентября

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей Крыма примут участие в субботу в массовом забеге, который пройдет в Симферополе по случаю традиционного всероссийского дня бега "Кросс нации", сообщил журналистам в среду президент Крымской республиканской федерации легкой атлетики Александр Баталин.

"Две тысячи - на сегодня этот то оптимальное количество участников, которое мы сегодня можем организовать. <…> На будущее мы будем принимать все меры, чтобы эту цифру увеличить", - сказал глава федерации, уточнив, что в прошлом году в "Кроссе нации" в столице Крыма приняло участие такое же количество жителей.

По мнению Баталина, в настоящее время Симферополь не готов принять большее число участников забега.

"Почему не больше [2 тыс. участников забега]. Проведение мероприятия ограничено рамками центра города, где идут ремонтные работы... То же самое по парку Гагаринский", - сказал он.

Забег "Кросса нации" на дистанции 1,5 км стартует с 12:00 на площади имени Ленина, а в 09:00 мск любители бега выйдут на дистанции 4 км и 8 км в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Организаторы предупредили, что во время забега в центре Симферополя будут перекрыты улицы.

"Кросс нации" - это масштабное спортивное мероприятие на территории России. Победители и призеры в своих возрастных группах в Симферополе будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками (дополнительно победители награждаются памятными кубками). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в номинациях "Самый младший", "Самый старший", а организации и учреждения - "Самый спортивный коллектив".

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