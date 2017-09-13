Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-й годовщиной ее образования

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду поздравил всех жителей Ростовской области с 80-й годовщиной ее образования. Текст поздравления главы государства опубликован на сайте Кремля.
"Благодатный, гостеприимный донской край - родина талантливых, деятельных, инициативных людей, которые на протяжении столетий возводили города и поселки, активно осваивали плодородные земли, создавали промышленную, транспортную, энергетическую инфраструктуру, защищали южные рубежи Отечества", - говорится в поздравлении.
Президент назвал Ростовскую область перспективным и экономически развитым регионом, отметив, что в ней расположены крупные индустриальные предприятия и авторитетные научные, образовательные и культурные центры.
Особо Путин оценил труд донских хлеборобов, в 2017 году собравших рекордный урожай зерна.
Глава государства выразил уверенность в том, что в области и впредь будут беречь традиции предков и добиваться новых успехов на благо России, и пожелал жителям всего самого доброго.