Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-й годовщиной ее образования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду поздравил всех жителей Ростовской области с 80-й годовщиной ее образования. Текст поздравления главы государства опубликован на сайте Кремля.

"Благодатный, гостеприимный донской край - родина талантливых, деятельных, инициативных людей, которые на протяжении столетий возводили города и поселки, активно осваивали плодородные земли, создавали промышленную, транспортную, энергетическую инфраструктуру, защищали южные рубежи Отечества", - говорится в поздравлении.

Президент назвал Ростовскую область перспективным и экономически развитым регионом, отметив, что в ней расположены крупные индустриальные предприятия и авторитетные научные, образовательные и культурные центры.

Особо Путин оценил труд донских хлеборобов, в 2017 году собравших рекордный урожай зерна.

Глава государства выразил уверенность в том, что в области и впредь будут беречь традиции предков и добиваться новых успехов на благо России, и пожелал жителям всего самого доброго.