Территории промзон могут использоваться для строительства по программе реновации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Территории промзон, определенные правилами землепользования и застройки города Москвы для комплексного развития, могут быть использованы в ходе реализации программы реновации жилищного фонда столицы.

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Об этом в среду сообщила пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"На этих территориях есть большой потенциал для реновации, эти территории могут быть использованы для строительства в рамках данной программы", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

В 2016 году для повышения инвестиционной привлекательности проектов в сфере редевелопмента был разработан, а затем и принят закон, который ввел понятие "комплексное развитие территорий" (КРТ). В столице в настоящее время определено 47 территорий для КРТ в границах 20 промзон. Решение об освоении той или иной территории со статусом КРТ может принимать как город, так и собственники земельных участков, входящих в КРТ.