Путин: наследие сочинской Олимпиады нужно использовать на благо Краснодарского края

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Краснодарского края с 80-м юбилеем образования. Текст поздравления размещен на сайте Кремля в среду.

"Поздравляю вас с 80-й годовщиной образования Краснодарского края. Вы по праву можете гордиться историей родного края, ратными победами и трудовыми свершениями многих поколений своих земляков", - говорится в поздравлении.

Президент отметил развитие края, сказав, что на его территории "создается благоприятный инвестиционный климат, воплощаются в жизнь масштабные, отвечающие запросам времени проекты, содействующие укреплению агропромышленного потенциала региона, совершенствованию его социальной сферы, транспортной инфраструктуры, туристической отрасли". Глава государства напомнил, что необходимо в полной мере использовать на благо Краснодарского края и всей России наследие Олимпийских игр в Сочи, прошедших в 2014 году.

Он также пожелал жителям края успехов и всего наилучшего.