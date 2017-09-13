В Госдуме осенью пройдут парламентские слушания о состоянии прав человека

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Депутаты осенью на парламентских слушаниях обсудят состояние прав человека в РФ и деятельность омбудсмена. Об этом сообщил в среду глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы планируем провести слушания по состоянию прав человека и деятельности уполномоченного этой осенью", - сказал он на первом в осеннюю сессию заседании комитета.