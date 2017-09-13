Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуме осенью пройдут парламентские слушания о состоянии прав человека

Общество
13 сентября, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

По словам депутата Сергея Гаврилова, в ходе слушаний также будет обсуждаться деятельность омбудсмена

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Депутаты осенью на парламентских слушаниях обсудят состояние прав человека в РФ и деятельность омбудсмена. Об этом сообщил в среду глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы планируем провести слушания по состоянию прав человека и деятельности уполномоченного этой осенью", - сказал он на первом в осеннюю сессию заседании комитета.

Смотрите также

Володин: Госдума может ликвидировать "законодательные завалы" до Нового года

Госдума заслушает доклад главы Минсельхоза на первом заседании осенней сессии

Госдума открыла осеннюю сессию

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гаврилов, Сергей Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия
2
В Подмосковье водитель автомобиля Jaguar погиб при наезде на лося
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
День X: насколько хороши новые модели iPhone
7
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама