ОНФ инициировал создание "зеленого щита" вокруг Петрозаводска

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Активисты отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Карелии направили в ОП региона ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Петрозаводска. Он поможет усилить контроль за состоянием деревьев вблизи города и улучшить экологию, сообщила в среду пресс-служба ОНФ.

"Региональное отделение ОНФ, подготовив предварительный перечень участков, которые могли бы войти в состав лесопаркового зеленого пояса, направило ходатайство о включении их в "зеленый щит" в Общественную палату Карелии. После публичных слушаний, организованных палатой, активисты ОНФ будут настаивать на принятии соответствующих нормативных документов на региональном и муниципальном уровнях", - говорится в сообщении.

Ранее общественники провели несколько заседаний по проблемам экологии и защиты леса, где вместе со специалистами минприроды республики и мэрии Петрозаводска обсудили вопросы создания "зеленого щита" вокруг города. По их итогам была определена территория площадью 14,4 тыс. га. Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Петрозаводска позволит улучшить экологическую обстановку, усилить контроль за состоянием насаждений в непосредственной близости от города, считают в ОНФ.

"Инициатива по созданию лесопаркового зеленого пояса была одобрена экспертами, проработаны вопросы о включении конкретных территорий в "зеленый щит", отмечены проблемные ситуации. Так, мы обнаружили в лесных кварталах участки, занятые строениями на вполне законных основаниях. Данные территории были исключены из "зеленого щита". Но работа по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Петрозаводска на этом не останавливается", - приводит пресс-служба слова члена карельского штаба ОНФ Владимира Кванина.

Как рассказала ТАСС начальник управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска Анна Дудырина, городская администрация поддерживает создание лесопаркового зеленого пояса вокруг столицы Карелии. Этот вопрос находится в стадии проработки, уточнила она.

Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона был ОНФ. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу на региональные центры.