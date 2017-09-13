Военно-исторический фестиваль в Севастополе соберет до 30 тыс. гостей

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Крымский военно-исторический фестиваль в этом году за два дня работы - 15 и 16 сентября - соберет до 30 тыс. гостей. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил организатор фестиваля Алексей Овчаренко.

"В прошлом году за все дни фестиваля [7 дней] пришло порядка 50 тыс. человек, <…> я думаю, что в этом году придет, учитывая рекламную кампанию, 25-30 тыс. человек за два дня", - сказал Овчаренко.

Он пояснил, что сроки проведения фестиваля в этом году уменьшены из-за сокращения финансирования: бюджет фестиваля сократился вдвое из-за того, что федеральное Министерство культуры прекратило финансирование мероприятия (в прошлом году было выделено 15 млн рублей - прим. ТАСС). В настоящее время общий бюджет фестиваля равен 8 млн рублей, причем 1 млн рублей - это пожертвования меценатов, 2 млн рублей выделено из бюджета Севастополя, а остальное финансирование осуществляет московское агентство исторических проектов "Ратоборцы".

По словам Овчаренко, общее количество реконструкторов, которые примут участие в фестивале в этом году, составляет порядка 650-700 человек, что сопоставимо с прошлыми годами. "На уже традиционной реконструкции Великой Отечественной войны, которая пройдет в субботу, будет задействовано порядка 450 участников, это будет самая большая реконструкция", - добавил Овчаренко.

Тематикой фестиваля 2017 года являются дети. По словам Овчаренко, порядка 60 юных реконструкторов примут участие в работе исторических площадок.

Иностранные гости

Впервые в этом году фестиваль посетят иностранные гости. "Приехали ребята из Франции, приехали болгары и чехи", - пояснил Овчаренко.

По словам участников из Франции, никаких препятствий для приезда в Крым со стороны властей для них не существует. "Мы приехали в Крым, чтобы почтить память людей, которые погибли здесь [во время Крымской войны 1853-1856 годов]. Когда я готовился к поездке в Крым, я даже на сайте нашего посольства посмотрел, что, если граждане Франции хотят поехать в Крым, у них совершенно никаких проблем не может возникнуть. Единственное, рекомендуется на восток Украины не ездить", - сказал реконструктор из Франции Мишель Вибер.

Кроме того, фестиваль с лекциями посетит около 20 ученых. "В принципе, это "тянет" на полноценную научную конференцию, но мы специально не хотим это формализовать, потому что Крымский военно-исторический фестиваль - это изначально неформальное мероприятие, <…> поэтому для нас важно, чтобы они входили в определенный формат неофициального присутствия", - сказал Овчаренко.

Фестиваль

Крымский военно-исторический фестиваль проводится уже в четвертый раз на Федюхиных высотах под Севастополем. Во время работы фестиваля здесь действуют исторические площадки Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн, а также площадки, посвященные античной и средневековой истории Крыма, есть площадка Древней Руси.

Планируется, что на месте проведения фестиваля в будущем будет построен постоянно действующий военно-исторический парк "Федюхины высоты", который сможет принимать до полумиллиона посетителей в год. Этот проект признан властями Севастополя приоритетным.