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В Кабардино-Балкарии двое полицейских посмертно награждены орденами Мужества

Общество
13 сентября, 15:51 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 13, сентября. /ТАСС

В октябре 2016 года неизвестные в упор расстреляли находящийся на дежурстве патруль ДПС

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НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Кабардино-Балкарии (КБР) Игорь Ромашкин вручил вдовам сотрудников ДПС, погибших год назад в Прохладненском районе республики при выполнении служебных обязанностей, ордена Мужества, которыми полицейские были награждены посмертно. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления МВД по региону.

"Министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин вручил вдовам инспекторов ДПС Альберта Керимова и Владимира Мишкова, погибших при выполнении служебных обязанностей 9 октября 2016 года в городе Прохладный, государственные награды - ордена Мужества (посмертно)", - сообщили в пресс-службе.

Нападение произошло в ночь на 9 октября 2016 года, неизвестные в упор расстреляли патруль ДПС, находящийся на дежурстве. Через несколько дней, 13 октября, в ходе спецоперации на территории КБР были ликвидированы трое боевиков, которых подозревают в убийстве полицейских.

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