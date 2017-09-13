В Кабардино-Балкарии двое полицейских посмертно награждены орденами Мужества

Российские саночники будут выступать на Олимпиаде-2018 на специально изготовленных саняхСпорт 13 сентября, 16:47
РФС оштрафовал "Спартак" на 25 тыс. рублей за несогласованный баннер в игре с "Рубином"Спорт 13 сентября, 16:43
Почти 15 тысяч нижегородцев переехали в новые квартиры из аварийных домовНовости партнеров 13 сентября, 16:39
Данила Козловский вошел в актерский состав сериала "Викинги"Культура 13 сентября, 16:37
Российский саночник Репилов намерен выиграть золото Олимпиады-2018Спорт 13 сентября, 16:36
Дубль Афиногенова помог "Витязю" победить "Сибирь" в матче чемпионата КХЛСпорт 13 сентября, 16:33
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. ДосьеБиографии и справки 13 сентября, 16:24
Песков: Москва передавала Вашингтону предложения о возобновлении сотрудничестваПолитика 13 сентября, 16:23
Теннисисты Багдатис и Джумхур выступят на турнире в Петербурге вместо Монфиса и МайераСпорт 13 сентября, 16:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Кабардино-Балкарии (КБР) Игорь Ромашкин вручил вдовам сотрудников ДПС, погибших год назад в Прохладненском районе республики при выполнении служебных обязанностей, ордена Мужества, которыми полицейские были награждены посмертно. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
"Министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин вручил вдовам инспекторов ДПС Альберта Керимова и Владимира Мишкова, погибших при выполнении служебных обязанностей 9 октября 2016 года в городе Прохладный, государственные награды - ордена Мужества (посмертно)", - сообщили в пресс-службе.
Нападение произошло в ночь на 9 октября 2016 года, неизвестные в упор расстреляли патруль ДПС, находящийся на дежурстве. Через несколько дней, 13 октября, в ходе спецоперации на территории КБР были ликвидированы трое боевиков, которых подозревают в убийстве полицейских.