В Кремле не комментируют всплеск "телефонного терроризма" в некоторых регионах РФ

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Кремль не комментирует участившиеся случаи ложных "минирований" зданий в различных регионах России. "Это вопрос к нашим специальным службам", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

В последние дни в различных регионах России фиксировались многочисленные ложные звонки о заложенных взрывных устройствах.