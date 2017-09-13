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В Кремле не комментируют всплеск "телефонного терроризма" в некоторых регионах РФ

Общество
13 сентября, 16:22 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 13, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вопрос о ложных звонках о заложенных взрывных устройствах стоит задавать спецслужбам

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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Кремль не комментирует участившиеся случаи ложных "минирований" зданий в различных регионах России. "Это вопрос к нашим специальным службам", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

В последние дни в различных регионах России фиксировались многочисленные ложные звонки о заложенных взрывных устройствах. 

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