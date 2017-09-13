Минпечати региона: в Дагестане больше всего доверяют интернет-СМИ и соцсетям

КАСПИЙСК /Дагестан/, 13 сентября. /ТАСС/. Интернет-СМИ и социальные сети лидируют по уровню доверия среди жителей Дагестана - им доверяет 19% населения. Об этом сообщил на Российском интернет-форуме "РИФ.Кавказ 2017" заместитель министра печати и информации Дагестана Сергей Снегирев.

"Что касается доверия к источникам информации: у нас есть группа спада - газеты и радио, к которым с 2015 по 2017 год падает доверие <...> К газетам упало доверие с 10% до 3,6%, к радио - до 3,9%. Но у нас есть и группа роста - это телевидение, доверие к которому выросло с 14% до 18%, и интернет, который выскочил на позицию лидера, с 11% до 19%. На 2017 год лидером по уровню доверия к информации выступает интернет как канал, то есть прежде всего это интернет-СМИ и социальные сети", - сказал он.

По словам Снегирева, из всех социальных сетей наибольшая доля населения - 670 тыс. человек - активно пользуется сетью "ВКонтакте" (в целом население Дагестана составляет около 3 млн человек).

При этом, по словам замминистра, остро стоит проблема недостаточного регулирования интернет-ресурсов, так как они могут использоваться для вербовки и распространения экстремистской информации.

Российский интернет-форум "РИФ.Кавказ 2017" проходит в Каспийске 13-14 сентября. ТАСС выступает информационным партнером форума.