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Лавров лидирует в медиарейтинге российских министров в августе

Общество
13 сентября, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Следом за главой МИД идут министр обороны Сергей Шойгу и глава МЧС Владимир Пучков

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Лидерами медиарейтинга членов кабмина РФ в августе 2017 года стали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава МЧС Владимир Пучков, сообщается в пресс-релизе компании "Медиалогия".

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Лавров продолжает лидировать в рейтинге с большим отрывом (медиаиндекс - 28109,2). Шойгу сохранил второе место, его результат - 13788,1. В тройку также вошел Пучков, поднявшийся за месяц в рейтинге на шесть позиций (9152,0). Четвертое место - у министра экономического развития Максима Орешкина (6050,3).

Свои позиции в рейтинге существенно усилили министр культуры Владимир Мединский (восьмое место, +11 позиций), министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской (шестое место, +9 позиций) и министр образования и науки Ольга Васильева (пятое место, +8 позиций). Аналитики "Медиалогии" связывают их "взлет" с такими медиаповодами, как операция по спасению кита в Охотском море (Донской), скандал вокруг фильма "Матильда" (Мединский) и общероссийское родительское собрание (Васильева).

Наибольшее число позиций в рейтинге потеряли за месяц министр финансов Антон Силуанов (15-е место, -9 позиций), министр энергетики Александр Новак (12-е место, -8 позиций) и глава Минпромторга Денис Мантуров (10-е место, -7 позиций).

Рейтинг замыкают министр юстиции Александр Коновалов (222,0 балла), министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов (184,1) и министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов (57,0).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 42,2 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Медиаиндекс - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

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