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МЧС Чечни запустит в социальной сети новый проект "Дети-герои"

Общество
13 сентября, 16:36 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 13, сентября. /ТАСС

Проект будет посвящен детям, проявившим мужество при ЧП

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ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. МЧС по Чеченской Республике запускает новый проект "Дети-герои", в рамках которого в социальной сети Instagram будет размещаться информация о детях, проявивших мужество при чрезвычайных происшествиях.

"Пресс-служба Главного управления МЧС России по Чеченской Республике запускает в сети Instagram новый проект "Дети-герои", направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения России. На официальной странице проекта будет появляться информация о детях-героях нового времени, проявивших мужество и храбрость при различных чрезвычайных происшествиях и пожарах", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

На странице будут также публиковаться благодарности в адрес юных героев от спасенных ими граждан. Кроме того, в рамках проекта планируется проведение патриотических мероприятий в других регионах России.

"Чуть ли не каждый день в нашей огромной стране совершаются подвиги. Люди должны знать об этом, тем более, если речь идет о детях. Это пример не только для их сверстников, но и для взрослых", - добавили в пресс-службе МЧС Чечни.

Проект "Дети-герои" подготовлен в рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России.

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