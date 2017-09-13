Для оценки эффективности СМИ Дагестана внедрена система "Медиапульсар"

Российские саночники будут выступать на Олимпиаде-2018 на специально изготовленных саняхСпорт 13 сентября, 16:47
РФС оштрафовал "Спартак" на 25 тыс. рублей за несогласованный баннер в игре с "Рубином"Спорт 13 сентября, 16:43
Почти 15 тысяч нижегородцев переехали в новые квартиры из аварийных домовНовости партнеров 13 сентября, 16:39
Данила Козловский вошел в актерский состав сериала "Викинги"Культура 13 сентября, 16:37
Российский саночник Репилов намерен выиграть золото Олимпиады-2018Спорт 13 сентября, 16:36
Дубль Афиногенова помог "Витязю" победить "Сибирь" в матче чемпионата КХЛСпорт 13 сентября, 16:33
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. ДосьеБиографии и справки 13 сентября, 16:24
Песков: Москва передавала Вашингтону предложения о возобновлении сотрудничестваПолитика 13 сентября, 16:23
Теннисисты Багдатис и Джумхур выступят на турнире в Петербурге вместо Монфиса и МайераСпорт 13 сентября, 16:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАСПИЙСК /Дагестан/, 13 сентября. /ТАСС/. Экспертный центр электронного государства и министерство печати и информации Дагестана внедрили в республике электронную систему "Медиапульсар", позволяющую оценивать эффективность работы и востребованность СМИ. Об этом сообщил на Российском интернет-форуме "РИФ.Кавказ 2017" руководитель Экспертного центра электронного государства Леонид Филатов.
"Эта система ("Медиапульсар") поставлена на все СМИ Республики Дагестан, подконтрольные и подотчетные министерству печати и информации республики. У нас получился инструмент, прежде всего, оценки эффективности работы самого издания, оценки эффективности работы авторов издания, эффективности каналов подключения", - сказал он, отметив, что наибольший интерес система представляет для сотрудников министерства и главных редакторов изданий.
"Медиапульсар" позволяет видеть данные о количестве уникальных пользователей, которые посетили страницу с тем или иным материалом, а также о том, как долго страница была открыта и, следовательно, на сколько процентов прочитан каждый материал.
Российский интернет-форум "РИФ.Кавказ 2017" проходит в Каспийске 13 и 14 августа. ТАСС выступает информационным партнером форума.