Для оценки эффективности СМИ Дагестана внедрена система "Медиапульсар"

КАСПИЙСК /Дагестан/, 13 сентября. /ТАСС/. Экспертный центр электронного государства и министерство печати и информации Дагестана внедрили в республике электронную систему "Медиапульсар", позволяющую оценивать эффективность работы и востребованность СМИ. Об этом сообщил на Российском интернет-форуме "РИФ.Кавказ 2017" руководитель Экспертного центра электронного государства Леонид Филатов.

"Эта система ("Медиапульсар") поставлена на все СМИ Республики Дагестан, подконтрольные и подотчетные министерству печати и информации республики. У нас получился инструмент, прежде всего, оценки эффективности работы самого издания, оценки эффективности работы авторов издания, эффективности каналов подключения", - сказал он, отметив, что наибольший интерес система представляет для сотрудников министерства и главных редакторов изданий.

"Медиапульсар" позволяет видеть данные о количестве уникальных пользователей, которые посетили страницу с тем или иным материалом, а также о том, как долго страница была открыта и, следовательно, на сколько процентов прочитан каждый материал.

Российский интернет-форум "РИФ.Кавказ 2017" проходит в Каспийске 13 и 14 августа. ТАСС выступает информационным партнером форума.