Эвакуация на трех вокзалах Москвы из-за угрозы взрыва не повлияла на движение поездов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Проведенная эвакуация на Казанском, Ленинградском и Киевском вокзалах Москвы не повлияла на расписание движения поездов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Движение поездов на Ленинградском, Казанском и Киевском вокзалах осуществляется по расписанию. Никаких задержек в движении нет", - сказал собеседник агентства.

В среду оперативным службам Москвы поступило более 20 вызовов с угрозами взрыва. В основном сообщения о минировании касаются торговых центров. В их числе "Афимолл Сити", "Город", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и другие. Информация об угрозе взрыва проверяется и на трех вокзалах - Казанском, Ленинградском и Киевском. Кроме того, проведена эвакуация из медицинского университета им. Сеченова.

Всего в Москве были эвакуированы более 10 тыс. человек.