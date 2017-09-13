Более трети населения Кабардино-Балкарии планируется привить от гриппа в 2017 году

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Вакцинация от гриппа началась в Кабардино-Балкарии (КБР), прививку от этой болезни планируют сделать 313 тыс. человек (35,9% населения) до конца ноября, сообщили в среду в пресс-службе минздрава республики.

"В первых числах сентября в Кабардино-Балкарии стартовала прививочная кампания. Против гриппа планируется иммунизация 313 тыс. человек, в том числе 120 тыс. детей. Вакцина поступила во все поликлиники республики, прививку можно будет сделать до начала ноября", - сказали в пресс-службе.

Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. В первую очередь иммунизацию пройдут сотрудники социальных учреждений, которые работают с большим количеством людей (учителя, врачи, соцработники), студенты, люди в возрасте старше 60 лет.

В прошлом году от гриппа в Кабардино-Балкарии были привиты 349 тыс. человек (включая детей). В республике проживают 870 тыс. человек.